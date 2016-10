Бельгиец Бентеке забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира, включая отборочные турниры.

Рекорд был установлен в поединке третьего тура отбора на ЧМ-2018, в котором сборная Бельгии на выезде играла со сборной Гибралтара. Бентеке перехватил мяч после ошибки соперника и отличился уже на шестой секунде матча. Поединок в итоге завершился с разгромным счетом 6:0.

Также этот мяч стал самым быстрым в истории бельгийской сборной.

It only took 7 seconds for #Benteke to score the fastest goal in the history of world cup qualifiers!! pic.twitter.com/NOvSF5ZpVh