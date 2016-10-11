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Бельгиец Бентеке забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

11 октября в 10:42

Нападающему хватило всего шести секунд, чтобы отличиться.

кристиан бентеке
Бентеке понадобилось 6 секунд
twitter.com/BelRedDevils
Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира, включая отборочные турниры.

Рекорд был установлен в поединке третьего тура отбора на ЧМ-2018, в котором сборная Бельгии на выезде играла со сборной Гибралтара. Бентеке перехватил мяч после ошибки соперника и отличился уже на шестой секунде матча. Поединок в итоге завершился с разгромным счетом 6:0.

Также этот мяч стал самым быстрым в истории бельгийской сборной.

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Напомним, в квалификации на ЧМ-2018 сборная Бельгии выиграла три матча из трех и лидирует в своей группе.

По материалам: Tribuna.com
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