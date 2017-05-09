Беланда может вернуться в "Динамо" – СМИ

"Ницца" не может позволить себе приобрести марокканца.

Беланда перешел в "Ниццу" в сентябре прошлого года Dynamo.kiev.ua

Полузащитник "Динамо", который выступает на правах аренды за "Ниццу", скорее всего, вернется обратно в Киев. Об этом сообщают французские СМИ.

Дело в том, что президент "Ниццы" уже заявлял, что финансы клуба не безграничны и переговоры с "Динамо" о трансфере хавбека будут очень сложными.

Французский клуб считает цену в 9 миллионов евро за Юнеса Беланда слишком высокой для бюджета, и поэтому не будет выкупать его контракт у "Динамо". Сам же Беланда говорил, что хочет остаться во Франции.

Напомним, марокканский полузащитник также изъявлял желание уйти в аренду в "Фенербахче", лишь бы не оставаться в "Динамо".

Беланда перешел в "Ниццу" в сентябре прошлого года на правах аренды с опцией выкупа, которая составляет 9 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 27-летнего игрока 29 матчей, 3 гола и 8 результативных передач во французской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что "Ницца" хочет выкупить у "Динамо" Беланда.