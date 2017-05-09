Беланда может вернуться в "Динамо" – СМИ

"Ницца" не может позволить себе приобрести марокканца.
Дело в том, что президент "Ниццы" уже заявлял, что финансы клуба не безграничны и переговоры с "Динамо" о трансфере хавбека будут очень сложными.
Французский клуб считает цену в 9 миллионов евро за Юнеса Беланда слишком высокой для бюджета, и поэтому не будет выкупать его контракт у "Динамо". Сам же Беланда говорил, что хочет остаться во Франции.
Напомним, марокканский полузащитник также изъявлял желание уйти в аренду в "Фенербахче", лишь бы не оставаться в "Динамо".
Беланда перешел в "Ниццу" в сентябре прошлого года на правах аренды с опцией выкупа, которая составляет 9 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету 27-летнего игрока 29 матчей, 3 гола и 8 результативных передач во французской Лиге 1.
Ранее сообщалось, что "Ницца" хочет выкупить у "Динамо" Беланда.XSport.ua