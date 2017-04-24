Австрийский "Зальцбург" выиграл Юношескую лигу УЕФА

В финале была повержена "Бенфика".

"Зальцбург" добыл волевую победу uefa.com

В швейцарском Ньоне состоялся решающий матч, в котором встречались португальская "Бенфика" и австрийский "Зальцбург".

Португальцы вышли вперед уже на 29-й минуте и в целом владели инициативой чаще соперника даже после перерыва, но всего за четыре минуты во второй половине матча "Зальцбург" сумел перевернуть игру и добиться победы - голы на свой счет записали Патсон и Шмидт после передач лидера австрийцев Вольфа.

"Бенфика" - "Зальцбург" - 1:2

Голы: Жозе Гомеш, 29 - Патсон, 72, Шмидт, 76

Лучшими бомбардирами турнира стали Кай Серхайс из "Аякса" и Жорди Мбула из "Барселоны", у которых по семь точных ударов.

Напомним, единственным представителем Украины в Юношеской лиге УЕФА было киевское "Динамо", которое покинуло турнир на стадии 1/8 финала после неудачного поединка с "Аяксом".