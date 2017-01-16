Australian Open: украинцы уступили первым ракеткам мира, Свитолина прошла дальше

Украинские теннисисты стартовали на турнире в Мельбурне.

Свитолина продолжает борьбу в Мельбурне vk.com

Сегодня, 16 января, в Мельбурне начался первый в сезоне турнир "Большого шлема" -. В первом раунде свои матчи провели четверо украинских теннисистов - Илья Марченко, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Элина Свитолина.

Соперником Марченко был первый номер мирового рейтинга Энди Маррей. Украинец оказал достойное сопротивление в каждом из сетов, но в итоге британец сумел взять все три партии и выйти во второй раунд - 7:5, 7:6 (5), 6:2.

Также испытание в виде первой ракетки мира получила и Леся Цуренко. Немка Анжелик Кербер без проблем выиграла первый сет, после чего Цуренко удалось включиться в борьбу и сравнять счет, но в решающей партии сильнейшая теннисистка планеты таки оформила итоговую победу - 6:2, 5:7, 6:2.

Не смогла победить и Катерина Козлова, которая на центральном корте уже во второй раз в карьере уступила старшей из сестер Уильямс. Винус Уильямс оформила итоговую победу в двух партиях - 7:6 (5), 7:5.

Главной надеждой Украины остается лучшая теннисистка страны Элина Свитолина, которая сумела выйти во второй раунд. Свитолина получила 11-й номер посева и подтвердила статус фаворитки, без проблем обыграв Галину Воскобоеву из Казахстана - 6:0, 6:2. На следующей стадии соперницей Свитолиной будет американка Джулия Бозерап.

В ночь на 17 января в борьбу в Мельбурне вступят еще два представителя Украины - Александр Долгополов и Катерина Бондаренко.