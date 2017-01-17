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Australian Open: Бондаренко проиграла, Долгополов прошел дальше

17 января в 11:28

В Мельбурне становится все меньше украинских участников.

долгополов теннис
Долгополов прошел во второй раунд
btu.org.ua
Сегодня, 17 января, в Мельбурне продолжился первый в сезоне турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии. В первом раунде свои матчи провели еще двое украинцев - Александр Долгополов и Катерина Бондаренко.

Соперником Долгополова был хорват Борна Чорич. Украинец начал поединок более уверенно и взял два первых сета, однако потом все-таки позволил сопернику перехватить инициативу и оживить интригу. Чорич сократил отставание, но в итоге Александр взял решающий сет и в пятый раз в карьере начал Australian Open с победы - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7).

Следующим соперником первой ракетки Украины будет француз Гаэль Монфис, получивший шестой номер посева.

Менее удачно свой поединок провела третья ракетка Украины Катерина Бондаренко, которая встречалась с 24-й ракеткой мира Каролин Гарсией. Француженка показала не самую идеальную игру, но ошибалась меньше, за счет чего и прошла дальше - 7:6 (4), 6:4.

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Напомним, ранее во второй раунд прошла лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Бондаренко Долгополов теннис Australian Open
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