"Атлетико" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Испанцам помогла победа над "Лестером" в первом поединке.

"Атлетико" удалось пройти "Лестер" twitter.com/ChampionsLeague

Состоялся ответный матчмежду английским "Лестером" и испанским "Атлетико" - встреча завершилась вничью.

Испанцы добыли минимальную победу еще в первой игре, поэтому вышли на поле в Англии уже с преимуществом. На 26-й минуте гости вовсе первыми открыли счет, когда подача с левого фланга завершилась точным ударом Сауля в угол ворот.

"Лестеру" надо было забивать трижды, чтобы пройти в следующую стадию, однако сделать это им не удалось. На 61-й минуте мяч отрикошетил к Варди, который расстрелял ворота испанского гранда. Это был единственный гол британской команды в поединке, а ничья позволила мадридцам выйти в полуфинал.

"Лестер" - "Атлетико" - 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Варди, 61 - Сауль, 26

Напомним, ранее Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в еврокубках.