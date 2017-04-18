"Атлетико" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Испанцам помогла победа над "Лестером" в первом поединке.
Испанцы добыли минимальную победу еще в первой игре, поэтому вышли на поле в Англии уже с преимуществом. На 26-й минуте гости вовсе первыми открыли счет, когда подача с левого фланга завершилась точным ударом Сауля в угол ворот.
"Лестеру" надо было забивать трижды, чтобы пройти в следующую стадию, однако сделать это им не удалось. На 61-й минуте мяч отрикошетил к Варди, который расстрелял ворота испанского гранда. Это был единственный гол британской команды в поединке, а ничья позволила мадридцам выйти в полуфинал.
"Лестер" - "Атлетико" - 1:1 (первый матч - 0:1)
Голы: Варди, 61 - Сауль, 26
Напомним, ранее Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в еврокубках.ZN.UA