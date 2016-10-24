Арендованный у "Динамо" Теодорчик забил 11-й гол в 16-ти матчах за "Андерлехт"

Польский форвард после переезда в Бельгию продолжает демонстрировать очень высокую результативность.
Этот гол стал для Теодорчика уже 11-м в 16-ти матчах за "Андерлехт". Форвард забил 7 голов в десяти матчах бельгийского чемпионата, а также 4 гола в пяти матчах Лиги Европы.
Напомним, в августе "Динамо" отдало Теодорчика в аренду. За два сезона в киевском клубе нападающий провел 42 матча и забил 16 голов.
Киевское "Динамо" приняло решение отправить в аренду Лукаша Теодорчика и Артема Кравца, отдав предпочтение в атаке Александру Гладкому и Жуниору Мораесу.ZN.UA