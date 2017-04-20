Американский сенатор выступил за лишение России ЧМ-2018

Ричард Блюменталь намерен бороться против России.

Американец направит письмо в ФИФА Спорт-Экспресс

Американский сенатор Ричард Блюменталь собирается направить в ФИФА письмо с призывом лишить Россию права принимать

"Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

Право проведения чемпионата мира – больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго", – сказал Блюменталь.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

В нынешнем году также в России пройдет Кубок конфедераций. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов: Россия, Германия, Австралия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Камерун.

Ранее российские каналы отказались платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018.