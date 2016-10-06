Алиев отчислен из казахстанского "Тараза" за драку с тренером

Экс-полузащитник "Динамо" не задержался в очередном клубе.

Алиев стал свободным агентом fckairat.kz

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украиныбыл отчислен из казахстанского "Тараза" в связи с конфликтом футболиста с главным тренером Юрием Максимовым.

Алиев опоздал на вылет команды в аэропорт, а Максимов сделал полузащитнику замечание, после чего футболист набросился на тренера с кулаками.

В итоге руководство клуба приняло решение расторгнуть с украинским футболистом контракт. Стоит отметить, что именно Юрий Максимов настаивал на подписании плеймейкера в июне.

Напомним, соглашение "Тараза" с Алиевым действовало до конца 2016 года, когда в Казахстане завершается сезон. В своем дебютном матче против "Акжайыка" (1:2) Алиев вышел на замену на 75-й минуте и ударом из-за пределов штрафной забил единственный мяч за команду.

Последним профессиональным клубом Алиева перед Казахстаном был "Анжи", за который плеймейкер выступал до января 2015 года. После этого он играл за любительские "Рух" и "Катандзаро". За последнюю команду Алиев выступал бесплатно - для поддержания формы.