Агент лидера "Шахтера" Тайсона подтвердил интерес "Лацио" – СМИ

Бразилец может перебраться в Италию.
"У меня было несколько звонков из Италии. "Интер"? Нет, из "Лацио". Тайсон хочет играть на чемпионате мира в составе бразильской сборной и серия А могла бы стать идеальным местом для того, чтобы показать свои лучшие качества.
АПЛ также также была бы хорошим вариантом для Тайсона. Он долгое время играет в Европе, а сейчас готов к тому, чтобы играть в большой лиге", – сказал Дорнеллес.
Отметим, что контракт Тайсона заканчивается в декабре 2017 года. "Шахтер" в июне собирается предложить игроку новый контракт. В текущем сезоне УПЛ 29-летний хавбек провел 21 матч и забил 5 голов.
Ранее сообщалось об интересе к Тайсона со стороны "Интера" и Лацио".Tribuna.com