Топ Новости
<
>

Агент лидера "Шахтера" Тайсона подтвердил интерес "Лацио" – СМИ

6 мая в 09:17

Бразилец может перебраться в Италию.

123
Контракт Тайсона заканчивается в декабре 2017 года
ФК Шахтер
Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Алсионе Дорнеллес подтвердил интерес к игроку со стороны "Лацио".

"У меня было несколько звонков из Италии. "Интер"? Нет, из "Лацио". Тайсон хочет играть на чемпионате мира в составе бразильской сборной и серия А могла бы стать идеальным местом для того, чтобы показать свои лучшие качества.

АПЛ также также была бы хорошим вариантом для Тайсона. Он долгое время играет в Европе, а сейчас готов к тому, чтобы играть в большой лиге", – сказал Дорнеллес.

Отметим, что контракт Тайсона заканчивается в декабре 2017 года. "Шахтер" в июне собирается предложить игроку новый контракт. В текущем сезоне УПЛ 29-летний хавбек провел 21 матч и забил 5 голов.

Читайте также: "Лацио" интересуется лидером "Шахтера" Тайсоном – СМИ

Ранее сообщалось об интересе к Тайсона со стороны "Интера" и Лацио".

По материалам: Tribuna.com
Читайте также
Тэги Тайсон Лацио агент Шахтер Интер футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...