58,8% профессиональных футболистов Украины зарабатывают менее 300 долларов в месяц - FIFPro

Почти половине игроков задерживают зарплату.

Не все футболисты в Украине зарабатывают много football.ua

Международная Федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила финансовые данные о футбольных чемпионатах всего мира. В опросе о ситуации в Украине участвовал 461 игрок.

Наиболее "популярная" зарплата футболиста в Украине - менее 300 долларов в месяц. Это 58,8% от числа всех профессиональных футболистов. 43% опрошенных сообщили, что у них случаются задержки по выплатам. При этом 7% игроков получали предложения обеспечить договорной результат поединка за вознаграждение.

Самую высокую зарплату в пределах 60-100 тысяч долларов в месяц получают лишь 0,4% футболистов-профессионалов. В октябре сообщалось, что самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги является лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который якобы получает 5 миллионов долларов в год.

Кроме того, 37% футболистов испытывали давление со стороны руководства клуба, когда хотели перейти в другую команду.

Напомним, ранее "Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-100 клубов с наибольшим доходом от продажи игроков.