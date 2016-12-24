40% украинцев считают успехом участие сборной на Евро-2016 - опрос

34% опрошенных респондентов не смогли определить, является ли это успехом.
Как большой успех участие на Евро-2016 оценили 11% украинцев, 13% – как успех, 16% считают, что это был скорее успех. 12% опрошенных считают участие большой неудачей, 6% – неудачей, 8% – скорее неудачей. 34% не смогли определить, является ли это успехом.
Напомним, этим летом сборная Украины по футболу принимала участие в финальной части Евро-2016, однако команда Фоменко не сумела выйти из группы, уступив Германии, Северной Ирландии и Польше.
После четырех туров отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины находится на второй строчке в своей группе, отставая от Хорватии на два очка.
Следующий поединок в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины проведет в марте следующего года против Хорватии.
Ранее стало известно, что украинская сборная опустилась на 30-ю строчку в рейтинге ФИФА.Социологическая группа "Рейтинг"