40% украинцев считают успехом участие сборной на Евро-2016 - опрос

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

34% опрошенных респондентов не смогли определить, является ли это успехом.

На Евро-2016 сборная Украины проиграла все три своих матча

По данным опроса социологической службы "Рейтинг", 40% украинцев считают успехом участие сборной на

Как большой успех участие на Евро-2016 оценили 11% украинцев, 13% – как успех, 16% считают, что это был скорее успех. 12% опрошенных считают участие большой неудачей, 6% – неудачей, 8% – скорее неудачей. 34% не смогли определить, является ли это успехом.

Напомним, этим летом сборная Украины по футболу принимала участие в финальной части Евро-2016, однако команда Фоменко не сумела выйти из группы, уступив Германии, Северной Ирландии и Польше.

После четырех туров отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины находится на второй строчке в своей группе, отставая от Хорватии на два очка.

Следующий поединок в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины проведет в марте следующего года против Хорватии.

Ранее стало известно, что украинская сборная опустилась на 30-ю строчку в рейтинге ФИФА.