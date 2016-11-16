Сегодня 20 лет дебюту братьев Кличко в профессиональном боксе

Легенды украинского бокса отмечают юбилей.

Владимир Кличко провел в профи уже 20 лет Bild.de

Ровно 20 лет назад началась карьера Виталия и Владимира Кличко на профессиональном уровне. Украинские боксеры в профи дебютировали в один день - 16 ноября 1996 года. Тогда братья выступили в рамках боксерского шоу компании Universum Box-Promotion, одержав уверенные победы.

Виталий Кличко встречался с опытным американцем Тони Брэдхемом и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Соперником Владимира был мексиканец Фабиан Меза, который не выдержал ударов украинского дебютанта уже в первом раунде.

Напомним, Виталий Кличко в настоящий момент является киевским городским головой, а карьеру боксера завершил в 2012-м году - на счету Виталия 45 побед (41 - нокаутом) при двух поражениях, а также титул чемпиона мира по версии WBC.

Владимир Кличко все еще продолжает боксировать. На счету младшего из братьев 64 победы (54 - нокаутом) при 4 поражениях, а также чемпионские пояса по версиям WBO, IBF, WBA и IBO, которые украинец потерял в результате поражения от британца Тайсона Фьюри.

Уже весной следующего года Владимир может встретиться с британцем Энтони Джошуа, владеющим титулом IBF.