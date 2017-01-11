20 антидопинговых агентств потребовали отстранить Россию от всех соревнований

К соревнованиям хотят допускать только тех россиян, которые прошли специальную проверку.

Украинского антидопингового центра в этом списке нет Newsru.com

20 национальныхагентств потребовали отстранить всех российских спортсменов от соревнований. К такому соглашению организации пришли во время встречи в Дублине. Об этом сообщает langrenn.com

Во время встречи представителей национальных антидопинговых агентств было принято постановление с требованием отстранить всех российских спортсменов от соревнований на основе второго доклада Ричарда Макларена.

В организациях считают, что к стартам могут быть допущены только некоторые российские спортсмены, которые пройдут определенную систему проверки. И даже в этом случае они должны будут выступать не под флагом сборной России, а только как нейтральные атлеты. Отметим, что украинского антидопингового центра нет в списке тех, кто подписался под требованием.

Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

Ранее у России уже отобрали этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону.