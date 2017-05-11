192 украинских футболиста выступают за пределами страны

Это 16-й показатель по экспорту игроков в мире.

Почти все украинцы выступают в Европе twitter.com/SeFutbol

Украина занимает 16-е место в рейтинге стран, которыев зарубежные страны. Об этом сообщает CIES Football Observatory.

На 1 мая текущего года за пределами Украины, не считая постсоветских чемпионатов, выступают 192 украинских игрока, из которых 97% представляют клубы из Европы.

Наибольшее количество украинцев выступает в Испании, Греции и Польше (по 6), а также в Германии, Венгрии и Бельгии (по 5).

В первой десятке экспортеров следующие страны: Бразилия (1202 футболиста), Франция (781), Аргентина (753), Сербия (460), Англия (451), Испания (362), Германия (335), Хорватия (323), Нигерия (292), Уругвай (288).

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Турции.