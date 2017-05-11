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192 украинских футболиста выступают за пределами страны

11 мая в 14:06

Это 16-й показатель по экспорту игроков в мире.

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Почти все украинцы выступают в Европе
twitter.com/SeFutbol
Украина занимает 16-е место в рейтинге стран, которые экспортируют наибольшее количество футболистов в зарубежные страны. Об этом сообщает CIES Football Observatory.

На 1 мая текущего года за пределами Украины, не считая постсоветских чемпионатов, выступают 192 украинских игрока, из которых 97% представляют клубы из Европы.

Наибольшее количество украинцев выступает в Испании, Греции и Польше (по 6), а также в Германии, Венгрии и Бельгии (по 5).

В первой десятке экспортеров следующие страны: Бразилия (1202 футболиста), Франция (781), Аргентина (753), Сербия (460), Англия (451), Испания (362), Германия (335), Хорватия (323), Нигерия (292), Уругвай (288).

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Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Турции.

CIES Football Observatory
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Тэги футбол Коноплянка
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