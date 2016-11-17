18 ноября стартует первый чемпионат Украины по хоккею среди женщин

В турнире примут участие пять команд.
В чемпионате сыграют "Украиночка" (Киев), "Днепровские Белки" (Днепр), "Лавина" (Кременчуг), "Пантеры" (Харьков) и "Королевы Днепра" (Днепр).
Чемпионат пройдет в два этапа. На первом состоятся пять туров в каждом из городов (дважды - в Днепре), в рамках которых четыре команды сыграют в один круг. Одна из команд будет пропускать каждый тур.
На втором этапе участники чемпионата проведут полуфинальные матчи, поединок за "бронзу" и финал, который состоится 8 марта 2017 года в Киеве.
1-й тур пройдет в Киеве с 18 по 20 ноября 2016 года.Tribuna.com