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18 ноября стартует первый чемпионат Украины по хоккею среди женщин

17 ноября в 15:22

В турнире примут участие пять команд.

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Чемпионат пройдет в два этапа
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Завтра, 18 ноября, стартует первый в истории чемпионат Украины по хоккею среди женщин. За титул лучшей команды страны будут соревноваться пять коллективов, сообщает Женский комитет Федерации хоккея Украины.

В чемпионате сыграют "Украиночка" (Киев), "Днепровские Белки" (Днепр), "Лавина" (Кременчуг), "Пантеры" (Харьков) и "Королевы Днепра" (Днепр).

Чемпионат пройдет в два этапа. На первом состоятся пять туров в каждом из городов (дважды - в Днепре), в рамках которых четыре команды сыграют в один круг. Одна из команд будет пропускать каждый тур.

На втором этапе участники чемпионата проведут полуфинальные матчи, поединок за "бронзу" и финал, который состоится 8 марта 2017 года в Киеве.

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1-й тур пройдет в Киеве с 18 по 20 ноября 2016 года.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги хоккей чемпионат Украины
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