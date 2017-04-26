16-летняя украинка вышла в четвертьфинал турнира WTA

Даяна Ястремская уверенно одолела российскую теннисистку.

Матч продолжался чуть больше часа btu.org.ua

Украинская теннисисткавошла в восьмерку сильнейших на грунтовом первенстве в Стамбуле, обыграв россиянку Анну Калинскую во втором раунде со счетом – 6:1, 6:4.

За время матча, который продолжался чуть больше часа, 16-летняя Ястремская сделала один эйс, допустила две двойных ошибки и выиграла 50% мячей на своей первой подаче.

В четвертьфинале турнира в Стамбуле 420-я ракетка мира сыграет против победительницы противостояния между словачкой Яной Чепеловой и испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Отметим, что турнир в Стамбуле является первым в категории WTA в карьере Ястремской. В первом круге украинка обыграла опытную немку Андреа Петкович, добыв первую победу в карьере на турнирах WTA.

Напомним, что в Стамбуле также сыграет Элина Свитолина, которая возглавила посев турнира.

Ранее Украина уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.