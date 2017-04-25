16-летняя украинка обыграла экс-девятую ракетку мира

Украинка Ястремская одержала победу в Стамбуле.

Ястремская обыграла Петкович btu.org.ua

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла первый матч WTA в карьере, обыграв 78-ю ракетку мира Андреу Петкович со счетом - 3:6, 6:0, 6:3 в первом круге турнира в Стамбуле.

За 2 часа поединка Ястремская 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-поинтов из 11. На счету Петкович 3 двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из 16.

Отметим, что Петкович ранее входила в топ-10, занимая девятую строчку рейтинга, а 16-летняя Ястремская на данный момент находится на 420-й позиции.

Во втором круге Ястремская сыграет с победительницей пары Чжан Кайчжэнь (Китай) – Анна Калинская (Россия).

Напомним, что в Стамбуле также сыграют Катерина Козлова и Элина Свитолина, которая возглавила посев турнира.

Ранее Украина уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.