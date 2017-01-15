14 очков украинца Михайлюка помогли "Канзасу" победить в студенческой лиге США

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Перспективный баскетболист Святослав Михайлюк продолжает набирать очки в матчах NCAA.

В текущем сезоне 19-летний Михайлюк имеет рекордные показатели в карьере ESPN

Украинский свингмэннабрал 14 очков в матче чемпионата NCAA, что привело к победе "Канзас Джейхокс" над "Оклахомой Стейт Каубойз" 87:80.

Михайлюк в шестом матче сезона вышел в стартовой пятерке и за 32 минуты на площадке сделал серьезный вклад к победу команды. В активе 19-летнего украинца 14 очков (5/10 с игры, неожиданные 1/6 из-за дуги, 3/4 с линии штрафных), а также 4 подбора и по одной передаче, перехвату, блок-шота и потере.

Таким образом, команда Михайлюка выиграла 16-й матч кряду и в понедельник получит первое место в рейтинге АР.

В текущем сезоне 19-летний украинский защитник имеет рекордные показатели в карьере. Михайлюк в среднем в 16-ти матчах проводит на площадке 26,6 минут, набирает 10,6 очков и делает 3,4 подбора.

Напомним, прошлым летом молодежная сборная Украины с Михайлюком в составе вышла в четвертьфинал Евробаскета.