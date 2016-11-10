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Поместье оформлено на фирму Feruvita SL, которая принадлежит украинскому президенту.

У Порошенко и Кононенко обнаружили недвижимость на средиземноморском побережье Радіо Свобода

У президента Украиныесть вилла на средиземноморском побережье Испании, которая не указана в его электронной декларации. Она зарегистрирована на фирму Feruvita SL, которая принадлежит главе государства.

Как выяснили журналисты проекта "Схемы", вилла президента расположена в небольшом городе Аталая-Исдабе в муниципалитете Эстепона. Порошенко принадлежит двухэтажная вилла площадью 1254 квадратных метра, которая располагается на 26 сотках земли.

Фирма Порошенко купила виллу летом 2008 года, когда нынешний глава государства возглавлял Совет Национального банка Украины.

В Финансовых отчетах компании Feruvita SL указана оценочная стомость виллы – 4 миллиона долларов.

Мужчина, который представился журналистам соседом Порошенко, сообщил, что украинский президент наведывается на виллу нечасто и долго там не задерживается.

"Он приезжает на два дня и уезжает. Он отдыхает здесь день или два… Ведь он очень занят", – уточнил собеседник.

Президент не указал виллу в Испании в разделе "Недвижимость" своей электронной декларации. В то же время, он задекларировал фирму Feruvita SL, которой принадлежит поместье.

"У предприятий, бенефициаром которых является Петр Порошенко, есть недвижимость за границей (фабрики, магазины, склады, админпомещения, дома). Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с законом "О предотвращении коррупции", – сказано в ответе Администрации президента на запрос журналистов.

"Схемы" также выяснили, что фирмы давнего бизнес-партнера украинского президента, заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко также владеют земельными участками и недвижимостью в Испании.

В частности испанская компания Lancashire Big SL владеет 26 сотками земли на побережье Средиземного моря. А на фирму Treck Holdings Coast оформлено поместье, расподложенное в двух километрах от упомянутого участка. Здесь же расположен дом площадью 768 квадратных метров.

В комментарии журналистам депутат признал, что принадлежащие ему фирмы владеют недвижимостью за границей, подчеркнув, что закон не обязывает его вносить эту недвижимость в декларацию.

На фирму супруги заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Toulousse Investments SL оформлена вилла в Испании площадью 1729 квадратных метров, расположенная на земельном участке площадью 1 Га. Гладковский не отреагировал на просьбу журналистов о комментарии.

Журналистам удалось выяснить, что администраторов испанских фирм Порошенко, Кононенко и Гладковского является один и тот же человек – Ирина Петровская.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре, Британских Виргинских островах. Согласно электронной декларации президента его доходы в 2015 году составили более 70 миллионов гривень, в том числе 121 тысячи 54 гривень зарплаты, 12 миллионов 375 тысяч 404 гривень процентов и 59 миллионов 298 тысяч 642 гривень инвестиционных доходов.

Согласно декларации, Петр Порошенко получил около 48,7 миллионов гривень инвестиционной прибыли на курсовой разнице при погашении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2015 году.

Напомним, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.