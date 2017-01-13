Жебривский пообещал Ахметову проблемы

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ДТЭК вместе с мэром Доброполья Аксеновым выступают за создание объединенной территориальной с административным центром в городе.

Жебривский пообещал проблемы ДТЭК и Ахмтову из-за вмешательства в создание объединенных громад в Донецкой области dtek.com

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал проблемы энергетической компании ДТЭК и ее акционеру, бизнесмену Ринату Ахметову из-за вмешательства в создание объединенных громад в Донецкой области.



"Есть ДТЭК, который, к сожалению, начал собственную политику. Я предупреждал собственников ДТЭК – занимайтесь хозяйственной деятельностью, не лезьте в политику. К сожалению, есть один из представителей ДТЭК, которая почему-то решила, что под ДТЭК будет сформирована большая Добропольская громада. Не допущу этого всего. Будет то, что на пользу людям - приближение административных услуг. Обращаюсь к господину Тищенко и главному акционеру (Ахметова — ред.) – если их сотрудница будет вмешиваться в политику, они будут иметь большие проблемы", - сказал Жебривский, передает "Остров".



Он добавил, что ДТЭК вместе с мэром Доброполья Андреем Аксеновым выступают за создание объединенной территориальной громады с административным центром в городе.



"Этого не будет. Будут иметь проблемы и Аксенов, и ДТЭК. Есть разграничение: политика, пожалуйста, в Верховную Раду, в партию и - вперед, занимайтесь политикой. Бизнес в политику не лезет. Это ключевой вопрос… Я очень прошу акционера задуматься и обратить внимание на тот разговор, который неоднократно с ним имели: бизнес-отдельно, политика – отдельно", - подчеркнул Жебривский.

Ранее сообщалось, что 18 декабря впервые прошли выборы в 144 объединенных территориальных громадах, чтобы выбрать 76 сельских глав, 46 поселковых и 21 - городского председателя, а также одного старосту.

Подробнее об объединении территориальных громад читайте в статье Романа Якеля "Объединенные громады: путь сквозь дебри" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".