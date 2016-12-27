Заявления Охендовского о допросе в НАБУ не совпадают со словами его адвокатов

По словам адвоката Андрея Смирнова, одновременный допрос Охендовского и Трепака перенесен на 16 января.

Адвокаты Охендовского утверждают, что очную ставку с Трепаком перенесли, а сам глава ЦИК - что ее вовсе не должно было быть cvk.gov.ua

Председатель Центральной избирательной комиссиии его адвокаты Андрей Смирнов и Олег Бабич по-разному рассказывают о допросе в НАБУ.

В частности, как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ЦИК, Охендовский заявил о том, что ни одна очная ставка не предлагалась, а допрос был очень коротким.

"Ни одна очная ставка не предлагалась. На самом деле вчера состоялся очень короткий формальный допрос, на который меня вызвали повесткой. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что этот допрос показал - следствие ходит по кругу. Никаких новых вопросов - только те же самые, которые уже ставились неоднократно, но в других формулировках", - сказал он.

При этом адвокат Олег Бабич на своей странице в Facebook отмечает, что допрос длился более трех часов.

"Сегодня более трех часов были с нашим подзащитным главой ЦИК Охендовским на очередном допросе в НАБУ. Подтвердили и обосновали, что дело сфабриковано", - пишет адвокат.

Он также подтверждает, что в НАБУ Охендовскому предложили очную ставку с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком.

"Детективы НАБУ хотели совершить процессуальную диверсию, попытавшись застать врасплох защиту путем проведения одновременного допроса с экс-сотрудником СБУ Трепаком. Именно тем человеком по заявлению, которого начались игрища и жалкие потуги НАБУ... Ни один уважающий себя адвокат не пойдет на допрос или иное следственное мероприятие, предварительное не отработав тактику его ведения, собрав все необходимые документы", - пишет Бабич.

Адвокат Андрей Смирнов, который на тот момент находится на заседании по другому проиводству в Печерском суде, отмечает, что "ближе к 17 часам вечера ему позвонил подзащитный и сообщил, что основной допрос окончен, и НАБУ предлагает провести одновременный допрос с заявителем в этом уголовном деле Трепаком".

"Я посоветовал своему клиенту ходатайствовать о переносе одновременного допроса на другой день. И такой день был согласован - 16 января 2017 года", - пишет он на своей странице в Facebook.

Виктор Трепак, в свою очередь, сообщил ZN.UA, что допрос, на который его вызывали в НАБУ в понедельник, 26 декабря, не состоялся.

"Могу лишь подтвердить тот факт, что на 26 декабря меня вызвали в НАБУ на допрос по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Прибыл в НАБУ в назначенное время, но допрос не состоялся. Это все, что я могу сказать по поводу вчерашнего допроса. Как вам должно быть известно, я никогда не комментировал конкретные обстоятельства по этому делу и всегда подчеркивал, что, исходя из интересов следствия, это могут делать лишь официальные представили НАБУ и САП", – подчеркнул Трепак.

Как сообщало ранее ZN.UA, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. По информации источников ZN.UA в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря. Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупны размерах.

13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.