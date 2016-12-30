Заявления о стратегическом характере отношений между Киевом и Тель-Авивом сильно преувеличены - обозреватель

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Израиль не присоединился к санкциям против РФ и не оказывает Киеву военно-технической помощи.

При выстраивании отношений с Украиной Израиль учитывает влияние РФ на Ближнем Востоке Василий Артюшенко, ZN.UA

Заявления ряда комментаторов о существовании стратегических отношений между Украиной и Израилем, звучащие на фоне ухудшения отношений между странами, являются серьезным преувеличением, пишет в своей статье для ZN.UA Владимир Кравченко.

Автор указывает, что Тель-Авив, исходя из собственных интересов, не присоединился к санкциям против РФ, а также не оказывает Украине военно-технической помощи в ее борьбе с российской агрессией.

"Более того: высшее политическое руководство Израиля публично не осуждает аннексию Крыма и избегает подтверждения территориальной целостности Украины. И когда в марте 2014 г. Генассамблея ООН принимала резолюцию A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины, Израиль не участвовал в голосовании"., - отмечает обозреватель.

По словам Кравченко, причина подобного поведения заключается в том, что Россия стала влиятельным игроком на Ближнем Востоке, что учитывается Израилем при построении отношений с Украиной.

"В общем, утверждения, что у Киева и Тель-Авива стратегические отношения, являются, по меньшей мере, преувеличением и результатом некомпетентности", - говорится в статье.

Кравченко также приводит мнение эксперта, председателя правления "Майдана иностранных дел" Богдана Яременко, который указывает, что союзнических обязательств перед Израилем у Украины нет, о чем он сам ей ранее напоминал неоднократно.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции.

В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяхуотменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

В ответ министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН. В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию". "По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - подчеркнули в МИД.

Подробнее о охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".