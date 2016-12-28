Заводу Порошенко могут разрешить экспорт и импорт оружия

Предприятию предлагается предоставить право на экспорт и импорт до 1 июня 2018 года.

Заводу Порошенко предлагается предоставить право на экспорт и импорт оружия до 1 июня 2018 года Сайт президента Украины

Кабинет министров намерен рассмотреть на очередном заседании, 28 декабря, и планирует предоставить ПАО "Завод "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт оружия.

Согласно проекту постановления правительства, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период - до 1 июня 2018 года, передает "Українські новини".

"Правительство Порошенко на сегодняшнем заседании планирует предоставить заводу Порошенко право продавать системы вооружений заграницу. Речь идет о "Ленинской кузнице", которая, кстати, так и не сменила название на человеческое. Далее оружие заграницу будет продавать "Рошен"? Как же не терпится поторговать, даже во время войны, аж слюна течет", - написал лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Анатолий Гриценко в Facebook.

Українські новини

Основным акционером компании выступает ОАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.

ПАО "Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.