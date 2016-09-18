Затраты Украины на проведение арбитража по иску против РФ могут достичь 200 тысяч евро – Зеркаль

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По завершению суда Украина возместит затраты, если РФ откажется от участия в процессе.

Украина возместит затраты, если РФ откажется от участия в процессе Василий Артюшенко, ZN.UA

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервьюозвучила сумму затрат украинской стороны на проведение суда по иску против РФ в связи с нарушением ею положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

По словам Зеркаль, если россияне не будут участвовать в арбитраже, Украине придется еще оплатить не только свою часть, связанную с работой суда, но и ту часть, которая должна покрываться Россией. "Для одной стороны эти затраты в среднем составляют 150—200 тыс. евро. В целом очень сложно говорить о конкретных суммах, так как многое зависит от привлеченных экспертов, количества свидетелей, необходимых работ", - уточнила она.

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции признала, что суммы огромные. Однако, как она подчеркнула, если подсчитать убытки, которые несет Украина из-за того, что она не может реализовывать свои суверенные права на морскую акваторию, прилегающую к Крымскому полуострову, то затраты незначительны. "По приблизительным подсчетам, с шельфа Черного моря Россия сейчас незаконно добывает в год более 2 млрд кубометров газа, принадлежащего Украине. Учитывая рыночную цену на газ, можно подсчитать, сколько ежегодно теряет наша страна", - добавила она.

"Кроме того, по завершению суда идет пересчет расходов, связанных с делом. В итоге, мы сможем возместить затраты, которые понесем, если Россия откажется от участия в процессе", - сообщила Зеркаль.

Подробнее об иске Украины против РФ читайте в интервью Владимира Кравченко с Еленой Зеркаль в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

14 сентября Украина начала международный арбитраж против РФ.

Ранее Зеркаль сообщала ZN.UA о высоких шансах Украины быть услышанной в Международном суде ООН.