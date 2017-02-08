Заседание Верховной Рады 8 февраля: онлайн-трансляция

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Депутаты Рады собрались на очередное заседание Василий Артюшенко, ZN.UA

Депутатысобрались на очередном заседании в среду, 8 февраля.

Согласно обнародованной на сайте Верховной Рады повестке дня заседания, сегодня депутаты рассмотрят проект закона о ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции, а также проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Индонезии по сотрудничеству в оборонной сфере.

Рада также рассмотрит ряд законопроектов, касающихся защиты прав внутренне перемещенных лиц.

Напомним, 7 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл 6-ю сессию украинского парламента VIII созыва.