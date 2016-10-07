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Заседание Верховной Рады 7 октября: онлайн-трансляция

7 октября в 10:15

В Раде состоится "Час вопросов к правительству". Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA.

Рада
Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA
president.gov.ua
Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в пятницу, 7 октября.

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады традиционно для этого дня недели начнется с "Часа вопросов к правительству". Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте парламента.

Что касается законопроектов - их в сегодняшней повестке дня всего три: №4724 "Об антидопинговом контроле в спорте", №4928 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание" и №2712 "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Украины (относительно содействия развитию судоходства в Украине)".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рада заседание Россия
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