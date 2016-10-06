Заседание Верховной Рады 6 октября: онлайн-трансляция

Сегодня Рада может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с Россией. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA.

Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в четверг, 6 октября.

Согласно повестке дня, депутаты рассмотрят вопросы культуры и образования, также рассмотрят ряд экономических вопросов и изменений в действующий госбюджет на 2016 год. Также в повестке - требуемый Международным валютным фондом и Евросоюзом закон о госслужбе.

Кроме того, в повестке дня значится и весьма щепетильный вопрос - предложение спикера Андрея Парубия (а также ряда депутатов-соавторов) относительно отмены безвизового режима между Украиной и Россией (законопроект №4030). По мнению главы ВР, "есть основания выйти на результативное голосование", так как это предложение нашло поддержку со стороны СБУ и пограничной службы.

Вопрос о введении визового режима снова был поднят после ареста в конце сентября в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в "шпионаже" и удерживают в тюрьме "Лефортово".

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.