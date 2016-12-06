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Заседание Верховной Рады 6 декабря: онлайн-трансляция

6 декабря в 10:00

Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA.

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Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады
Сайт президента Украины
Верховная Рада Украины начала очередное заседание во вторник, 6 декабря, в 10:00.

Депутаты рассмотрят проект постановления 5048 (повторное первое чтение) о внесении изменения в пункт 3 постановления Верховной Рады Украины "О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства" (повторное первое чтение). В первом чтении также рассмотрят проект закона (5337, 5337-1) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы. 

Во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона № 2504-д  о Едином государственном реестре военнообязанных вопрос национальной безопасности и обороны.

Будут рассмотрены также вопросы налоговой и таможенной политики.

Напомним, накануне сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отставке АваковаВ пояснительной записке к документу сообщается, что Аваков несет прямую ответственность за провал реформ в структуре МВД. Народный депутат от БПП Сергей Каплин считает, что в случае блокирования рассмотрения законопроекта со стороны Народного фронта необходимо переходить к перезагрузке всего парламента.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рада заседание проект депутаты Аваков
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