Заседание Верховной Рады 6 декабря: онлайн-трансляция

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Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады Сайт президента Украины

начала очередное заседание во вторник, 6 декабря, в 10:00.

Депутаты рассмотрят проект постановления 5048 (повторное первое чтение) о внесении изменения в пункт 3 постановления Верховной Рады Украины "О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства" (повторное первое чтение). В первом чтении также рассмотрят проект закона (5337, 5337-1) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона № 2504-д о Едином государственном реестре военнообязанных вопрос национальной безопасности и обороны.

Будут рассмотрены также вопросы налоговой и таможенной политики.

Напомним, накануне сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отставке Авакова. В пояснительной записке к документу сообщается, что Аваков несет прямую ответственность за провал реформ в структуре МВД. Народный депутат от БПП Сергей Каплин считает, что в случае блокирования рассмотрения законопроекта со стороны Народного фронта необходимо переходить к перезагрузке всего парламента.