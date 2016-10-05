Заседание Верховной Рады 5 октября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн president.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в среду, 5 октября.

В среду депутаты повторно рассмотрят закон № 4024 "О внесении изменений в приложения № 3 и № 7 к закону Украины" О Государственном бюджете Украины на 2016 год "относительно финансового обеспечения компенсации за льготный проезд отдельных категорий граждан и других предусмотренных законодательством льгот" с предложениями президента Украины, об этом говорится в в повестке дня заседания парламента.

Также повторно будет рассмотрен закон №1076 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий" с предложениями президента Украины.

Кроме того, депутаты будут рассматривать законопроекты относительно предоставления психиатрической помощи (№4449), урегулирования законодательства в сфере применения мер пресечения к лицу, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении (№1242). Будет также рассматриваться вопрос использования объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах №3586.

В первом чтении парламентарии рассмотрят также проект закона №3665 и 3665-1 о медиации, а также проект постановления (№5106) рекомендаций парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине". Рада также рассмотрит проект постановления об увековечении памяти бойцов Национальной гвардии Украины, погибших 31 августа 2015 у стен Верховной Рады Украины, защищая свободу и демократию в Украине (№3275).