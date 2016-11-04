Заседание Верховной Рады 4 ноября: онлайн-трансляция

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA.

Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в четверг, 2 ноября.

Сегодня в Раде пройдет традиционный "час вопросов" к правительству.

Согласно повестке дня, Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в регламент относительно уточнения норм, согласно которым законы, постановления и другие акты парламент признаются утратившими силу.

Кроме того, депутаты рассмотрят внесение изменений в закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине относительно предоставления приюта бездомным.

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.