Заседание Верховной Рады 4 ноября: онлайн-трансляция

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Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в четверг, 2 ноября.
Сегодня в Раде пройдет традиционный "час вопросов" к правительству.
Согласно повестке дня, Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в регламент относительно уточнения норм, согласно которым законы, постановления и другие акты парламент признаются утратившими силу.
Кроме того, депутаты рассмотрят внесение изменений в закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине относительно предоставления приюта бездомным.
Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.
ZN.UA , РБК-Украина ,