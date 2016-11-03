Заседание Верховной Рады 3 ноября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в четверг, 2 ноября. Сегодня народные депутаты рассмотрят вопросы правоохранительной деятельности и дерегуляции бизнеса.

Согласно повестке дня, Рада в первом чтении рассмотрит законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции, изменения в Уголовный кодекс относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации, проект закона об оперативно-розыскной деятельности.

Также в блоке законопроектов по дерегуляции бизнеса депутаты рассмотрят устранение административных барьеров для экспорта услуг, либерализацию системы государственного надзор и законопроект о медиации.

Кроме того, парламент может переименовать город Мукачево Закарпатской области.

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.