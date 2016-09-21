Презентация госбюджета-2017 в Раде: онлайн-трансляция

Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA.

Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в среду, 21 сентября.

В Раде сегодня представят проект государственного бюджета на 2017 год. Презентовать его депутатам будет министр финансов Александр Данилюк. Планируется, что проект госсметы на следующий год начнут рассматривать во второй половине дня, после 12:30.

Кроме того, депутаты рассмотрят ратификацию соглашения с правительством Израиля относительно трудоустройства членов семьи сотрудника дипломатического представительства или консульского учреждения, а также соглашение с правительством Польши о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Ранее народные депутаты утвердили календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Согласно документу, сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.