Заседание Верховной Рады 21 октября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в пятницу, 21 октября.

В Раде сегодня состоится традиционный "час вопросов к правительству".

Согласно повестке дня, народные депутаты также должны рассмотреть в первом чтении ряд проектов относительно регламента Рады, среды которых: проект закона №2359 "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины (относительно уточнения норм, согласно которым законы, постановления и другие акты Верховной Рады Украины признаются утратившими силу)"; проект закона №3067 о внесении изменений в статьи 90 и 116 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" относительно подготовки законопроектов.



Также будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (о предоставлении убежища бездомным лицам).

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.