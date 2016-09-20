Заседание Верховной Рады 20 сентября: онлайн-трансляция

Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA.

Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 во вторник, 20 сентября.

На своем заседании парламент рассмотрит проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (№ 5135).

Согласно повестке дня, депутаты также рассмотрят законопроект (№01006) о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о кредите для аграрной отрасли.

Также депутаты в первом чтении рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления ответственности за совершенные правонарушения в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью №2133а), а также проект закона об основах обеспечения кибербезопасности Украины (2126а).

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.