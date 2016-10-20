Заседание Верховной Рады 20 октября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в четверг, 20 октября.

Согласно повестке дня, в первом чтении Рада рассмотрит проект закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год.

Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрят следующие законопроекты: проект закона №5005 о внесении изменений в статью 2 закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты"; проект закона №4670 о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины; проект постановления №5139 о внесении изменения в постановление "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области".



Также Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений в законодательство о защите экономической конкуренции по определению органами Антимонопольного комитета Украины размера штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции; проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины; проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения государственной службы.

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.