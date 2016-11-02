Заседание Верховной Рады 2 ноября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в среду, 2 ноября.

Согласно повестке дня, народные депутаты рассмотрят ратификацию меморандума о взаимопонимании между Кабмином и правительством Великобритании относительно сотрудничестве в сфере обороны.

Также депутаты в первом чтении рассмотрят изменения в закон о лекарственных средствах относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств, изменения в закон о донорстве крови и ее компонентов, а также введение душпастырской опеки в сфере здравоохранения.

Кроме того, сегодня парламент может повысить зарплаты работникам бригад экстренной медицинской помощи и утвердить ежегодные премии педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений.

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.