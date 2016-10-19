Заседание Верховной Рады 19 октября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 в среду, 19 октября.

Согласно повестке дня, депутаты рассмотрят проект закона №0111 о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2017 срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года.



Кроме того, Рада рассмотрит проект постановления №5238 Об обращении Верховной Рады Украины в государства-члены Европейского союза, парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации по завершению процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами членами, с другой стороны.

Также народные депутаты рассмотрят ряд проектов относительно вопросов семьи, молодежи и спорта, среди которых проекты относительно улучшения защиты прав детей (№4928); проект закона Об антидопинговом контроле в спорте (№4724); проект постановления Об обеспечении устойчивого развития сферы физической культуры и спорта в Украине в условиях децентрализации власти (№4984).

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.