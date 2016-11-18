Заседание Верховной Рады 18 ноября: онлайн-трансляция

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Депутаты в первом чтении рассмотрят проект закона № 2359 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады (относительно уточнения норм, согласно которым законы, постановления и другие акты Верховной Рады Украины признаются утратившими силу).
Рада также в первом чтении рассмотрит проект закона № 3067 о внесении изменений в статьи 90 и 116 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" по подготовке законопроектов.
Кроме того, парламентарии рассмотрят № 3833 о внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".
Также Рада рассмотрит в первом чтении проект закона № 4186 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.ZN.UA