Заседание Верховной Рады 17 ноября: онлайн-трансляция

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Началось очередное заседание Верховной Рады Сайт президента Украины

начала очередное заседание в четверг, 17 ноября, в 10:00.

Согласно повестки дня Рады, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект № 4941 об энергетической эффективности зданий, проект закона № 5294 о предотвращении и противодействии домашнему насилию, проект закона № 4952 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

Парламентарии рассмотрят вопрос ратификации - проект закона № 0119 о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Рада также рассмотрит в первом чтении законопроект № 5333 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно программ поддержки телерадиокомпаний Автономной Республики Крым и города Севастополя).

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты: № 4014 о внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли, № 4015 - о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли, № 0954 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования.

Рада планирует 17 ноября рассмотреть также рассмотреть в первом чтении - №4191 о регламентировании внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).

В повестке дня значится на рассмотрении во втором чтении также законопроект № 1581 о жилищно-коммунальных услугах. А также депутаты повторно рассмотрят закон Украины "О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения" с предложениями президента Украины от 11.08.2016.