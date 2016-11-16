Заседание Верховной Рады 16 ноября: онлайн-трансляция

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Началось очередное заседание Верховной Рады Василий Артюшенко, ZN.UA

начала очередное заседание в среду, 16 ноября, в 10:00.

Согласно повестки дня Рады, депутаты рассмотрят проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к правительствам государств-членов Европейского Союза, Европейского парламента и Совета ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины № 5394 (зарегистрирован в парламенте накануне).

Инициаторами данного проекта постановления выступили спикер парламента Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, народные депутаты Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко"), лидеры фракций Максим Бурбак, Олег Березюк, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко и Ярослав Москаленко.

Так, в обращении депутаты подчеркивают, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства и что безвизовый режим для украинцев должен быть введен незамедлительно после выполнения определенных Планом действий технических критериев. Отмечается также, что Украина в одностороннем порядке еще с 1 сентября 2005 года установила безвизовый режим для граждан стран ЕС.

Также будет рассмотрен проект закона № 0108 о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Государства Израиль.

Кроме того парламентарии рассмотрят проект закона № 0112 о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Черногории о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф.

Депутаты рассмотрят также проект закона № 0113 о ратификации Договора между Украиной и демократической социалистической республикой Шри-Ланка о выдаче. А также - № 0114 - проект закона о ратификации Договора между Украиной и демократической социалистической республикой Шри-Ланка о взаимной правовой помощи по уголовным делам, № 0115 - проект Закона о ратификации Договора между Украиной и демократической социалистической республикой Шри-Ланка о передаче осужденных лиц.

Рада также рассмотрит проект закона № 0117 о ратификации Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. А также проект закона (№0119) о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Парламентарии рассмотрят проект закона (№0104 ) о ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

Как уверяет президент Украины Петр Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.