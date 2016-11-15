Заседание Верховной Рады 15 ноября: онлайн-трансляция

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Началось очередное заседание Верховной Рады president.gov.ua

начала очередное заседание во вторник, 15 ноября, в 10:00.

Согласно повестке дня заседания, депутаты рассмотрят проект постановления об обращении Рады к парламентам и исполнительным структурам стран ЕС относительно сотрудничества в области энергобезопасности и риском реализации проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины.

В Раде также рассмотрят проект закона о возмещении физическим лицам ущерба, причиненного злоупотреблением в сфере банковских и прочих финансовых услуг.

Парламентарии также рассмотрят вопрос досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины от БПП Олексея Савченко; проекты законов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы; а также изменения в закон о госзакупках относительно закупки товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведению в Украине конкурса "Евровидение".

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.