Заседание Верховной Рады 1 ноября: онлайн-трансляция

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Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое заседание в 10:00 во вторник, 1 ноября.

Согласно повестке дня, народные депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся финансов и банковской деятельности. Кроме того, депутаты могут отменить повышение себе зарплат. Также будет рассмотрен уточненный проект постановления о повестке дня пятой сессии Рады.

В частности, парламент рассмотрит изменения в Бюджетный кодекс по содействию детенизации валютообменных операций, законопроект о потребительском кредитовании, об обеспечении экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта, изменения в предоставление услуги перевода средств и другие.

Кроме того, Рада рассмотрит изменения в постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год", которыми отменит повышение зарплат нардепов.

Календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва предполагает, что сессия начнется 6 сентября 2016 года, а закончится 27 января 2017 года. В течение этого срока у депутатов будет десять пленарных недель.