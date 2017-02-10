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Заседание Рады закрылось в присутствии менее чем 20 народных депутатов

10 февраля в 14:56

Следующее заседание парламента состоится 21 февраля.

Рада пустая
Народные депутаты покинули сессионый зал, не дождавшись закрытия заседания
Василий Артюшенко, ZN.UA
Заседание Верховной Рады в пятницу, 10 февраля, закрылось в присутствии всего лишь около 20 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Заместитель председателя парламента Оксана Сыроид, объявляя сегодняшнее заседание Верховной Рады закрытым, напомнила, что следующее заседание состоится 21 февраля. 

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Напомним, в ходе сегодняшнего заседания в Раде состоялся "час вопросов к правительство", на котором перед парламентариями, в частности, выступил вице-премьер-министр Геннадий Зубко

Напомним, 7 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл 6-ю сессию украинского парламента VIII созыва.

По материалам: ZN.UA
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