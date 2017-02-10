Заседание Рады закрылось в присутствии менее чем 20 народных депутатов

Следующее заседание парламента состоится 21 февраля.
Заместитель председателя парламента Оксана Сыроид, объявляя сегодняшнее заседание Верховной Рады закрытым, напомнила, что следующее заседание состоится 21 февраля.
Напомним, в ходе сегодняшнего заседания в Раде состоялся "час вопросов к правительство", на котором перед парламентариями, в частности, выступил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
Напомним, 7 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл 6-ю сессию украинского парламента VIII созыва.ZN.UA