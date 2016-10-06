Зарплата министра финансов Данилюка в сентябре увеличилась до 18,9 тысяч гривень

Глава Минфина заработал в сентябре на 1,2 тыс. грн больше чем в августе.

Данилюк получил 18,9 тыс. грн зарплаты в сентябре Правительственный портал

Министр финансов Александр Данилюк в сентябре получил 18,983 тыс. грн заработной платы, сообщили в ведомстве в ответ на запрос "Українських новин".

Из начисленной Данилюку зарплаты должностной оклад за фактически отработанное время составил 15,272 тыс. грн. Также он получил 2,749 тыс. грн надбавки за выслугу лет, оплата за дни командировки составила 961,79 грн.

Отметим, что зарплата главы Минфина менялась каждый месяц: в мае он заработал 19,272 тыс. грн, за июнь - 20,5 тыс. грн, за июль - 22,8 тыс. грн, за август - 17,7 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за август составила 18,961 тыс. грн, из них должностной оклад - чуть больше 3 тыс. грн. Тем временем зарплата президента составила 28 тыс. грн и была перечислена на благотворительность.