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Запорожский облсовет признал Россию государством-агрессором

20 сентября в 16:29

Большинство украинцев считают Россию государством-агрессором и стороной конфликта в Донбассе. Запорожские депутаты наконец решили проголосовать.

Запорожский облсовет
Решение о признании России агрессором приняли минимальным необходимым количеством голосов
УКРОП
Запорожский областной совет поддержал обращение Верховной Рады Украины от 27 января 2015 года к ООН и другим международным организациям о признании Российской Федерации государством-агрессором, а так называемых "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями. Заявление облсовета поддержало 43 депутата.

Кроме того, депутаты одобрили решение "О признании бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на Востоке Украины".

Запорожский облсовет также обратился к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров относительно установлению справедливости и признания добровольцев АТО участниками боевых действий.

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По данным опроса Центра Разумкова, подавляющее большинство (70,3%) граждан Украины считают, что Россия является государством-агрессором и стороной конфликта на Востоке Украины

27 января 2015 года Верховная Рада приняла постановление о признании Российской Федерации страной-агрессором. В постановлении ВР призывает парламенты иностранных государств и международные организации также признать Россию страной-агрессором, усилить давление на нее и признать террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

По материалам: ZN.UA
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Тэги признание государство Запорожье
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