Заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости

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Вслед за деньгами Януковича в госбюджет Украины поступят и средства, украденные его ближайшим окружением.

Луценко планирует обездолить Курченко и Клименко Василий Артюшенко, ZN.UA

Заочные судебные процессы над бывшим министром доходов и сборов Александра Клименко, а также бизнесменом из окружения Виктора Януковича Сергеем Курченко начнутся в ближайшие время, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Могу доложить, что мы планируем не позднее Дня независимости реализовать судебные процессы относительно Курченко и Клименко, которые подозреваются в разграблении Украины на колоссальные суммы", - сказал Луценко на встрече с президентом Петром Порошенко.

Генпрокурор отметил, что часть денег уже возращены сегодня. "Будем продолжает этот процесс, возвращать деньги и имущество через судебные процессы", - сказал он.

"Когда общество говорит, что заочные судебные процессы – это мол, ничего, они в Москве, нет, это, во-первых, справедливо, а во вторых, это дает возможность конфисковать их активы на территории Украины и не только", - добавил он.

Как сообщалось, 28 апреля конфискованные 1,4 млрд долларов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что судебный процесс над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем начнется 4 мая.