Заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости

Вслед за деньгами Януковича в госбюджет Украины поступят и средства, украденные его ближайшим окружением.
"Могу доложить, что мы планируем не позднее Дня независимости реализовать судебные процессы относительно Курченко и Клименко, которые подозреваются в разграблении Украины на колоссальные суммы", - сказал Луценко на встрече с президентом Петром Порошенко.
Генпрокурор отметил, что часть денег уже возращены сегодня. "Будем продолжает этот процесс, возвращать деньги и имущество через судебные процессы", - сказал он.
"Когда общество говорит, что заочные судебные процессы – это мол, ничего, они в Москве, нет, это, во-первых, справедливо, а во вторых, это дает возможность конфисковать их активы на территории Украины и не только", - добавил он.
Как сообщалось, 28 апреля конфискованные 1,4 млрд долларов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства Украины.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что судебный процесс над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем начнется 4 мая.ZN.UA