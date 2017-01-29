Замороженный конфликт в Донбассе будут поддерживать еще как минимум год – мнение

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Так называемая "Ялта-2" с повесткой будущего Европы начнется как процесс не ранее 2018 года.

Украинский кризис и будущее европейского проекта будут определяться в 2018 году Ольга Кононенко, ZN.UA

Замороженный конфликт вбудет поддерживаться на протяжении еще по меньшей мере года, а возможное сближение Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу следует рассматривать в контексте усилий по недопущению эскалации конфликта и формирования повестки дня нового геополитического консенсуса.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Андрей Ермолаев. По его словам, перекладывание ответственности за украинский кризис на политические элиты США и России следует рассматривать как символический шаг.

"Кризис должен быть управляем, быстрые решения никому не нужны. Учитывая слабость, растерянность и страхи украинской политической элиты (экономическая зависимость, коррупционный компромат, низкая внутренняя легитимность), Украине позволят играть в "замороженный конфликт" на Донбассе еще минимум год-полтора. В этом смысле возможное сближение позиций США и РФ (Трамп—Путин) в украинском вопросе будет лишь в рамках взаимных гарантий о недопущении эскалации конфликта на Донбассе и подготовки повестки для настоящей "Ялты-2" на 2018 год", - говорится в статье.

Аналитик указывает, что новая администрация США ждет перемен в составе европейских элит, связанных с грядущими выборами в ведущих европейских странах. Европейская сторона должна будет стать участником дискуссии о новом стратегическом компромиссе.

" Условно "третьим" должны стать лидеры Германии, Франции и Британии после политических перемен в 2017-м, а предмет переговоров — будущее европейского проекта и правила игры в треугольнике США—лидеры Европы—Россия. Но есть и "четвертый" участник — Китай. Историческая миссия будущего стратегического компромисса состоит в учреждении нового миропорядка, в основе которого — многополярность, распределенная ответственность за сферы влияния, а следствия — запуск реформ глобальных институтов и "договорной глобальный капитализм", такой же прагматичный и даже циничный, как и сам образ геополитической "Ялты", - пишет Ермолаев.

Автор подчеркивает, что миф о стратегическом компромиссе только между США и РФ ("большая сделка" между Путиным и Трампом) выгоден только тем, кто заинтересован в эскалации войны в Украине и дестабилизации отношений между РФ и ЕС.

"Но "Ялта-2" с повесткой будущего Европы начнется как процесс в 2018-м. И от событий в Украине будет зависеть лишь одно — сможет ли Украина вернуть себе роль "евроазиатского моста" ("хаба", "узла", как угодно), либо же она окажется в зоне ответственности России, и ей предстоит пережить и новые региональные трансформации (Закарпатье, Волынь, Слобожанщина — как минимум)", - резюмирует он.

Подробнее о проблемах мира в Украине, перспективах нового мирового порядка и угрозах для украинской государственности читайте в статье Андрея Ермолаева "Будущее изменчиво. Ибо — изменяемо" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".