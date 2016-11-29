Замминистра юстиции предложил добиваться безвиза с ЕС в обмен на размещение беженцев в Украине

Чиновник по вопросам евроинтеграции предложил стать полезными для Евросоюза.

Замминистра юстиции предложил пустить в Украину беженцев из Сирии Нигина Бероева / Facebook

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов считает, что Украина может добиться получения безвизового режима с Евросоюзом в обмен на размещение части сирийских беженцев, направляющихся в страны ЕС.

"Я бы предложил ЕС взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов. Думаю наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов... Это могло бы стать важным проявлением солидарности с Европой в решении общей проблемы. Конечно, мы требовали бы дополнительного финансирования от ЕС или отдельной страны, но это были бы значительно меньшие средства, чем было бы потрачено на их содержание в ЕС", - написал заместитель министра на своей странице в сети Facebook.

По словам Петухова, именно общеевропейский миграционный кризис стал одной из причин затягивания с предоставлением ЕС безвизового режима для граждан Украины.

"Не секрет, что на принятие решения по Украине во многом повлиял сирийский миграционный кризис. Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать безвиз Украине. А если это наша самая большая проблема, то именно она может стать решением!", - написал замминистра.

Он также отметил: "Сейчас много кто обижен на ЕС за то, что они откладывают свое решение по безвизу для Украины из-за внутренних обсуждений процедуры. Конечно, мы имеем полное право чувствовать себя обманутыми, ведь стали заложниками миграционного кризиса и фактора выборов, которые грядут в следующем году в основных странах ЕС (Германия, Франция, Нидерланды). Однако, как на меня, вместо того, чтобы обижаться, надо искать, каким образом стать им необходимыми и нужными".

Ранее сообщалось, что точная дата введения безвизового режима зависит от Европарламента и того, когда в нем будут достигнуты договоренности о механизмах воздействия на миграцию. Об этом заявлял министр иностранных Украины Павел Климкин.

17 ноября Комитет постоянных представителей Евросоюза дал согласие на начало межинституциональных переговоров относительно безвизового режима для Украины, дав старт переговорам между Советом ЕС и Европарламентом.

На саммите Украина-ЕС президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос безвизового режима Украины должен быть решен до конца года.

Ранее комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что ЕС столкнется с проблемами, если не предоставит Украине безвиз, однако задача по его введению уже до конца текущего года является излишне амбициозной.

Напомним, перед встечей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.