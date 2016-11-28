Замглавы Минюста Янчук выиграл конкурс на должность главы Нацагентства по возвращению активов

Агентство будет заниматься поиском активов коррупционеров в Украине и за границей.

Янчук с 2014 года работает в Министерстве юстиции

Победителем конкурса по отбору кандидата на должность председателя, полученными от коррупционных и других преступлений, стал заместитель министра юстиции Украины Антон Янчук.

"На заседании конкурсной комиссией рассмотрены обращения и жалобы, которые поступали к ней, а также отобран кандидат на должность председателя Национального агентства, а именно Янчук Антон Владимирович", – сообщила пресс-служба Кабинета министров вечером в понедельник, 28 ноября.

Фотокопию решения член конкурсной комиссии Дарья Каленюк опубликовала на своей странице в Facebook.

Напомним, 24 февраля Кабинет министров распорядился создать Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными коррупционным путем.

Агентство по запросу правоохранительных органов будет заниматься поиском активов, как в Украине, так и за рубежом, вести реестр арестованного и конфискованного имущества в уголовных производствах, управлять этим имуществом.

Антон Янчук родился в Киеве в 1984 году. В 2007 году окончил Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко, кандидат юридических наук.

С мая по июнь 2014 года работал помощником министра юстиции Украины, с июня 2014 по январь 2015 года – заместителем министра юстиции по вопросам европейской интеграции. С 21 января 2015 года – занимает должность заместителя главы Минюста.